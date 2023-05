CARAS-SEVERIN - Patru caraseni au fost surprinsi de politisti conducand autovehicule desi nu aveau permis pentru nicio categorie. Mai grav, cel mai tanar dintre ei conducea si sub influenta canabisului!In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 23.50, politistii resiteni au tras pe dreapta, pe Calea Caransebesului, autoturismul condus de un tanar de 22 de ani din Bocsa, care circula din directia Intim catre iesirea din municipiu. In urma testarii cu aparatul Drugtest, s-a stabilit ca ... citeste toata stirea