Soldatii caransebeseni cazuti in Primul Razboi Mondial nu au fost uitati de primarul Felix Borcean

CARANSEBES - De Ziua Armatei, primarul Caransebesului a mers pana in Slovenia, la Miren-Kostanjevica, acolo unde a fost resfintita troita in memoria soldatilor caransebeseni din Regimentul de infanterie 43, cazuti in luptele din Primul Razboi Mondial!"Invitatia la acest eveniment a venit din partea domnului ambasador al Romaniei in Slovenia, ES Alexandru Gradinar, din preocuparea caruia troita adusa in anul 2010 aici, de la Caransebes, a fost restaurata de catre un artist local si pusa din ... citește toată știrea