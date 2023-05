RESIEsA - Intrebat despre greva din Educatie, primarul Ioan Popa sustine cadrele didactice intrucat considera ca profesorii au fost vaduviti financiar extrem de mult in ultimii 25 de ani. Perioada care se va regasi in urmatorii anii in adultii care s-au format sau se formeaza!"Nu poti sa soliciti unui ... citeste toata stirea