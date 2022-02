Solidaritate pentru seniori

RESIEsA - Aproape 93.000 de lei vor fi alocati de Primaria Resita pentru sustinerea proiectului derulat de Crucea Rosie. Banii vin din bugetul local si vor fi acordati Filialei Caras-Severin a Crucii Rosii (CR) prin Directia de Asistenta Sociala!Cu aceasta suma, primaria sustine ingrijirea la domiciliu a 43 de varstnici in urmatoarele sase luni. Trebuie spus ca, in toamna lui 2018, CR Caras-Severin si Directia de Asistenta Sociala au incheiat un parteneriat in vederea derularii unui proiect ... citeste toata stirea