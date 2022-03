Sorin Grindeanu ia de coarne taurul achizitiilor

RESITA - In cazul lucrarilor la drumuri, constructorii neseriosi vor putea fi inlocuiti in cel mult patru luni cu altii. Iar avizele, adeverinte si certificatele de urbanism neeliberate in termen de doua saptamani vor fi considerate aprobate tacit!Vicepremierul Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, spera ca, in sedinta de Guvern de miercuri, sa fie adoptat proiectul care schimba legea achizitiilor publice - aflat anterior in dezbatere publica -, in sensul reducerii ... citeste toata stirea