Souvenir de Herculesbad rasuna in gara din Herculane

BAILE HERCULANE - "Glasul rotilor de tren" nu se va mai auzi in gara din Baile Herculane. Incepand de azi, acorduri din celebrul vals "Souvenir de Herculesbad" incanta calatorii!Celebrul vals al lui Jacob Pazeller, devenit de foarte putin timp imnul orasului Baile Herculane in urma deciziei luata de administratia locala, poate fi auzit de acum si in istorica gara din statiune. Un scurt fragment muzical din valsul "Souvenir de Herculesbad" va anunta toate plecarile si sosirile trenurilor, ... citeste toata stirea