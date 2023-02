Spargator de locuinte din Zavoi, retinut de politisti

ZAVOI - Dupa ce a furat unelte electrice de aproximativ 10.000 de lei, tanarul a fost retinut de politisti, fiind facuta propunere de arestare preventiva!Politistii de la Sectia 10 Rurala Otelu Rosu au retinut pentru 24 de ore, luni, 13 februarie, un tanar de 22 de ani din comuna Zavoi, care era banuit de sustragerea mai multor bunuri din locuintele a patru persoane din Zavoi."Cel in cauza este banuit ca in perioada decembrie 2022-februarie 2023 ar fi patruns prin efractie in ... citeste toata stirea