Spectacol ca o odisee cool

RESIEsA - Sau o vara misto a doi prieteni la catarama, intr-o poveste scrisa de Wolfgang Herrndorf si pusa in scena de Irisz Kovacs. Pe scurt, asa putem descrie spectacolul "Tschick, de ce am furat masina?", pe care Teatrul German de Stat din Timisoara il va juca joi, 26 ianuarie, de la ora 18 pe scena resiteana!Autorul romanului "Tschick" a debutat ca romancier in 2002, dar a avut succes abia cu acest roman publicat in 2010, distins in 2011 cu premiul german pentru literatura pentru tineret ... citeste toata stirea