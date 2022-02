CARAS-SEVERIN - In rolul principal, miile de garlite mari si gaste de vara care, in fiecare dimineata, vin sa se hraneasca pe terenurile agricole din Ciuchici, Ilidia, Racasdia si Nicolint. Spre seara, zburatoarele se indreapta spre locuri de innoptare din zonele Balta Nera (Dunare) din Parcul Natural Portile de Fier si in zona Labudovo Okno - Rezervatia Naturala Speciala si Sit Ramsar din Serbia!Administratia Parcului ... citeste toata stirea