Speram sa reusim sa implementam toate aceste proiecte!

CORNEA - Cum fiecare dintre noi are dreptul sa spere, asa si Pavel Martinescu, primarul comunei, are mari sperante vizavi de investitiile recente din localitate, dar si in ceea ce priveste utilizarea fondurilor primite de la Consiliul Judetean in noiembrie anul trecut!"Construirea locurilor de joaca pentru copii in comuna Cornea este de 630.000 de lei plus TVA, undeva pe acolo.", a declarat edilul. Acesta a mentionat si alte investitii aflate in desfasurare: "Achizitia unui buldo-excavator ... citește toată știrea