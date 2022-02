Spital, scoli, infrastructura rutiera! Prioritatile Caransebesului in 2022!

CARANSEBES - Bugetul local aprobat pentru acest an depaseste, deocamdata, 103 milioane de lei. Din acesti bani, aproape 53 de milioane de lei sunt pentru investitii. Cea mai mare suma, 44 de milioane de lei, vine din fonduri europene!Potrivit primarului Felix Borcean si directorului economic al municipalitatii, Marius Preda, spitalul, scolile si infrastructura rutiera, in special trotuarele, sunt tintele asupra carora se vor canaliza investitiile in acest an. Neuitand insa de reteaua de gaz, ... citeste toata stirea