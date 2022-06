Spitalele din judet au ser antiviperin

CARAS-SEVERIN - In plin sezon turistic, unitatile spitalicesti din judet dispun de ser antiviperin, este anuntul facut recent de Directia de Sanatate Publica!Avand in vedere faptul ca este sezonul drumetiilor si al calatoriilor, este si sezonul viperelor. In Banatul de Munte sunt anumite zone cum ar fi, de pilda, Baile Herculane, Cheile Carasului, Cheile Garlistei, unde de nenumarate ori a fost simtita prezenta acestor reptile. Chiar si in gospodariile oamenilor s-au gasit vipere. ... citeste toata stirea