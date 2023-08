CARANSEBES - Desfiintat cu ceva ani in urma, Compartimentul Oftalmologie din spitalul caransebesean a fost reinfiintat prin votul consilierilor locali. Este vorba de un compartiment cu 8 paturi, deservit de 2 medici, 5 asistenti si 3 infirmieri, care se regasesc deja in organigrama spitalului ce numara aproape 600 de posturi, nu toate ocupate!"Avem doar un cabinet de oftalmologie in ambulatoriu, care functioneaza cu un singur medic. Exista riscul ca acest medic sa plece, ceea ce ar insemna un ... citeste toata stirea