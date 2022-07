Spitalul din Caransebes, fara pericol de incendii

CARANSEBES - Conducerea administratiei locale a semnat contractul de proiectare si executie de lucrari cu firma care va reface toate instalatiile vechi de zeci de ani ale Spitalului Municipal de Urgenta!Mai precis, firma Hospital Technical Solutions din Bucuresti va monta in cladirea cu 7 etaje, in premiera, instalatii noi de detectie si avertizare la incendiu si la concentratiile anormale de oxigen, va reface de la zero instalatiile electrice si cele de iluminat, dar in acelasi timp va ... citeste toata stirea