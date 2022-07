Spitalul din Caransebes uita de frig

CARANSEBES - Pana in toamna va fi gata lucrarea prin care se monteaza o centrala noua, care va asigura confortul termic in intreaga cladire a Spitalului Municipal de Urgenta Caransebes (SMUC)!Firma timisoreana care a castigat licitatia in care Primaria Caransebes a pus pe masa aproape 1,3 milioane de lei pentru o centrala noua s-a apucat deja de treaba, fapt care nu poate decat sa-l bucure pe managerul SMUC, Adrian Dumbrava. Mai precis, vechea centrala termica, cu doua cazane si ele vechi, ... citeste toata stirea