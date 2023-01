Spitalul resitean a lansat licitatii de 25 de milioane de euro in doua zile

CARAS-SEVERIN - Atat acuza presedintele Consiliului Judetean ca pune la bataie Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, pentru achizitia de medicamente, desi sumele respective nu exista. Asta in vreme ce arieratele cresc rostogolindu-se pe zi ce trece, iar recent aproape o tona de medicamente ar fi expirat si ar fi fost distruse!Romeo Dunca isi varsa din nou naduful pe conducerea SJUR vizavi de decizia de a scoate la licitatie, in doar doua zile, achizitii de medicamente in valoare de 25 de ... citeste toata stirea