Sportivii de la CSM Caransebes, in colinda la Primarie

CARANSEBES - Peste 100 de sportivi de la clubul municipalitatii au venit in colinda la Primaria Caransebes, la final unui an foarte bun din punct de vedere al performantelor. Cu voleibalista Maria Esitiriga pe post de dirijoare, acestia i-au colindat pe primarul Felix Borcean si pe ceilalti angajati ai municipalitatii, dupa care Mos Craciun i-a recompensat cu mici cadouri!A fost un bun prilej pentru primarul Caransebesului sa-i felicite pentru ceea ce au obtinut in acest an si sa-i asigure de ... citește toată știrea