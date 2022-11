Sportul local, in vizorul primariei

RESIEsA - Vechiul patinoar de langa stadionul de atletism si bazinul de inot sunt in atentia lui Ioan Popa. Scriem asta dupa ce, in urma unei hotarari de guvern de joia trecuta, primul ministru a probat trecerea patinoarului in cauza de la Ministerul Sportului in proprietatea municipiului Resita!Obiectiv pe care primarul Ioan Popa il vrea reabilitat intrucat, in ciclul financiar 2021-2027, timpul este suficient pentru ca patinoarul sa fie introdus la finantare pe fonduri europene, mai ales ca ... citeste toata stirea