MUNTELE MIC - Statiunea Muntele Mic va deveni joi, 14 septembrie, loc de pelerinaj duhovnicesc si bucurie sfanta, traita la umbra Crucii-monument, ca in fiecare an la praznicul Inaltarii Sfintei Cruci!Manifestarile religioase vor debuta cu intampinarea ierarhilor la troita de la intrarea in statiune de unde, incepand cu ora 8.15, se va porni in pelerinaj pana la Crucea-monument, construita spre cinstirea memoriei eroilor banateni. Incepand cu ora 9, se va sfinti altarul de vara, dupa care va ... citeste toata stirea