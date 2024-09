Spre Semenic, nu mai merge cu carpeala carpelii carpite!

CARAS-SEVERIN - Spune inginerul Stefan Markovszky, explicand ca drumul nu se poate reabilita, nici moderniza din cauza ca inca nu au fost gasiti 3-4 proprietari pentru exproprierea terenurilor necesare...Subiectul starii in care se afla cei 9 kilometri de drum de la Prislop la Semenic a fost ridicat de gl.bg.(r) Vasile Cocosila, in cadrul unei sedinte la nivel judetean, derulat sub cupola Palatului Prefectural: "In legatura cu drumul care duce catre Semenic, am inteles ca Resita-Slatina Timis ... citește toată știrea