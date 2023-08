BAILE HERCULANE - Pentru punerea in valoare a podului de piatra din statiunea Baile Herculane, obiectiv proaspat reabilitat, reprezentantii administratiei locale au avut mai multe intalniri cu o companie specializata in iluminatul arhitectural!Etapa de finantare pentru iluminatul arhitectural al podului de peste Cerna este inclusa in proiectul de restaurare al monumentului istoric, a precizat Cristian Miclau, primarul orasului Baile Herculane. Totodata, pentru un aspect deosebit al orasului, ... citeste toata stirea