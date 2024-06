Statornicie... cuvant de ordine la primarie!

CARAS-SEVERIN - Mai mult de trei sferturi dintre primarii din Caras-Severin au fost realesi duminica in functii!Chiar daca au generat patimi si emotii, alegerile din 9 iunie 2024 nu au produs mari surprize daca privim tabloul rezultat in urma scrutinului. Fara sa aflam vreodata ce optiuni ar fi avut cei 48,38% dintre caraseni care nu s-au prezentat duminica la urne, in ce termeni si cu ce vocabular si-ar motiva absenta, putem retine in schimb ca majoritatea (51,62%) a votat in general pentru ... citește toată știrea