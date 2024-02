Stiintescu Banatul Montan, la a doua editie

CARAS-SEVERIN - Prima editie a Fondului Stiintescu in Banatul Montan a fost un adevarat succes. Anul trecut, prin acest program au fost finantate opt proiecte educative in domeniul stiintei. Recent, au fost desemnati castigatorii celei de-a doua editii. Nu mai putin de 21 de proiecte captivante si inovatoare au fost selectate pentru a fi implementate atat in Resita, cat si in alte localitati din Caras-Severin, semn ca acest program a "prins" in randul copiilor si tinerilor!"Toate proiectele ... citește toată știrea