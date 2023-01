Stiintescu da 10 mii de dolari tinerilor resiteni

RESITA - Vila de Protocol TMK a gazduit evenimentul de lansare a Fondului Stiintescu in Resita, sprijinit de Fundatia Comunitara Banatul Montan. La eveniment au luat parte profesori, elevi, primarul Ioan Popa, toti cei interesati despre aceasta initiativa aparuta recent in municipiu!Programul este dedicat proiectelor educative in domeniile STEAM (stiinte, tehnologie, inginerie, arta, matematica). Scopul programului este de a cultiva pasiunea copiilor si tinerilor pentru domenii STEAM, intr-un ... citeste toata stirea