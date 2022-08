Stika, trimis acasa de ministrul Barna

CARAS-SEVERIN - Omul PSD Caras-Severin la conducerea Apelor Romane, Gabriel Stika, a fost facut pachet si trimis inapoi in teritoriu de ministrul Mediului!Potrivit celor de la G4Media, Gabriel Stika, fostul sef al Drumurilor Judetene Caras-Severin, a fost prins de politisti in noaptea de 11 august, in judetul Tulcea, avand permisul de conducere suspendat, iar in cauza s-ar fi deschis un dosar penal. "Am avut astazi o discutie cu directorul general al Administratiei Nationale Apele Romane, ... citeste toata stirea