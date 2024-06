Stimate locuitor al Comunei Goruia

GORUIA - Numele meu este Oana-Andrada Potoceanu si candidez pentru functia de primar al comunei Goruia!M-am nascut in municipiul Resita si am urmat cursurile primare si liceale in orasul natal.Sunt absolventa a Facultatii de Stiinte Economice si Administrative, specializarea Administratie Publica si a unui master in acelasi domeniu, iar in prezent imi completez studiile la Universitatea Babes-Bolyai, specializarea Contabilitate si informatica de gestiune. Permanent mi-am pastrat legatura cu ... citește toată știrea