Stoican: Va fi un meci deschis oricarui rezultat!

RESIEsA - CSM Resita va juca sambata, 26 octombrie, de la ora 11, in deplasare, cu Metaloglobus Bucuresti, in etapa a XI-a a Ligii 2! Rosso-nerii au un moral excelent dupa ce in partida precedenta au trecut de Corvinul, in timp ce Metaloglobus a remizat pe terenul echipei Metalul Buzau. CSM Resita este pe locul 3, cu 20 de puncte, iar Metaloglobus ocupa pozitia a 5-a, cu 16 puncte!"Stiu ce dorinta are antrenorul Ianis Zicu sa mentina aceasta echipa acolo, in plutonul fruntas. Deci ne va ... citește toată știrea