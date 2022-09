Strazile sparte pentru apa raman nerefacute la Oravita

ORAVIEsA - Sapaturi si strazi nerefacute, disconfort, contracte incheiate in favoarea constructorilor, gunoaie peste tot... Peisajul nu este deloc necunoscut, afectand in aceasta perioada pregnant orasul Oravita, unde s-a constatat ca situatia este, deocamdata, fara iesire!Romeo Dunca, presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Gheorghe Filipescu, directorul general al AquaCaras, Arin Ispas, membru in Consiliul de Administratie al operatorului de apa, si Dumitru Ursu, primarul orasului ... citeste toata stirea