Studenti straini, in campusul de la Armenis

ARMENIS - Cinci tineri din Spania, Italia si Portugalia s-au alaturat de curand voluntarilor de la WWF Romania si WeWilder in promovarea unui colt mirific din Banatul de Munte: Magura Zimbrilor!Pe langa proiectul de reintroducere in natura a zimbrilor in padurile din Muntii Tarcu, in comuna Armenis se dezvolta o alta initiativa a celor de la WWF Romania in parteneriat cu echipa de la WeWilder. Un campus in natura se ridica incet, incet, cu ajutorul voluntarilor si al intregii comunitatii. ... citeste toata stirea