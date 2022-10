Studentii resiteni, la un nou inceput

RESIEsA - "Gaudeamus igitur" s-a auzit azi in Aula "Eftimie Murgu" a Centrului UBB cu ocazia deschiderii anului universitar 2022-2023. Moment solemn, in care tinerii au avut alaturi conducerea Centrului UBB si oficiali de la nivel de oras si judet. Este inceputul unui nou drum, pe parcursul caruia le uram si noi mult succes tinerilor studenti!"Arata-mi o familie de cititori, iar eu iti voi arata oameni care vor schimba lumea". O spunea Napoleon Bonaparte, citat in fata tinerilor de ... citeste toata stirea