CARAS-SEVERIN - Ne referim la gradul judetean de absorbtie al banilor de la Uniunea Europeana accesati prin PNDR!Pana in data de 15 octombrie 2023, Oficiul Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale (OJFIR) a incheiat, in vederea finantarii din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), 1.183 de contracte cu o valoare de 79,3 milioane euro. Pana la aceeasi data au fost efectuate plati de 63,4 mil. euro, rezultand un grad de absorbtie de 79,89%. "Aceste sume se regasesc in ... citeste toata stirea