RESIEsA - Asociatia Speologica "Exploratorii" (ASE) a realizat prima scanare 3D din Romania a unei pesteri. Este vorba despre o pestera lunga de 250 de metri, aflata in zona Anina si care poate fi explorata direct de-acasa pe... site-ul asociatiei!Pentru realizarea turului virtual, ASE a colaborat cu specialistii de la Scanbox Bucuresti, colaborare posibila in cadrul Programului RuralKarst. Asta a presupus o saptamana de munca in teren pentru scanarea efectiva, urmata de multe zile de ... citeste toata stirea