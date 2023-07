CARAS-SEVERIN - Arhitecta originara din Resita a fost invitata lui Catalin Stefanescu la ARChA Timisoara!In perioada 15-30 iulie, locatia Universitatii Politehnice (UPT) a gazduit zece intalniri ale realizatorului emisiunii "Garantat 100%" cu personalitati recunoscute si apreciate international in domeniile lor, intalniri desfasurate in cadrul proiectului "Capitala culturala cu Catalin Stefanescu". Oana Stanescu este partener al Primariei Resita in cadrul proiectarii reconversiei ... citeste toata stirea