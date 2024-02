CARANSEBES - Iar din pariul cu mine au castigat doamnele care ne calca pragul! Asta ne-a spus Geta Stan, sefa Salonului Diva B & G din Caransebes, acum, la aniversarea a 9 ani de activitate!7 februarie este zi aniversara pentru Salonul Diva B & G. "O sarbatoresc in fiecare an si asa voi face mereu. Azi sunt 9 ani de cand am indraznit sa imi transform visul in realitate, de cand am facut primul pas spre ceea ce inseamna o afacere de succes. Si nu sunt lipsita de modestie, chiar am o afacere de ... citeste toata stirea