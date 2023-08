CARAS-SEVERIN - Apetitul antreprenorial al carasenilor, greu de comparat cu cel al vecinilor din Regiunea Vest!Numarul inmatricularilor de persoane fizice si juridice a crescut in primul semestru cu 3,02%, in raport cu aceeasi perioada a anului trecut, consemneaza cea mai recenta informare a Oficiului National al Registrului Comertului. Din cele 615 inmatriculari, 365 au fost SRL, 154 PFA, 93 II (intreprinderi individuale) si 3 IF (intreprinderi familiale). La nivelul Regiunii Vest, ne situam ... citeste toata stirea