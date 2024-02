Suntem ultimii si la apelurile la 112

CARAS-SEVERIN - Din cele aproape 10,5 milioane de apeluri din 2023, cele initiate in judetul nostru au reprezentat sub 1%!Duminica, 11 februarie, a fost sarbatorita Ziua Europeana a Numarului de Urgenta 112, prilej cu care Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) ne-a reamintit ca in acest an se implinesc 20 de ani de cand numerele de urgenta 955, 961 si 981 au fost inlocuite de numarul unic 112, rastimp in care au fost preluate, la nivel national, peste 300 de milioane de apeluri. ... citește toată știrea