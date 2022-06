Supraveghere video pentru toate cartierele Aninei

CARAS-SEVERIN - Siguranta cetatenilor este o prioritate pentru administratia locala din Anina. Consiliul Local a aprobat de curand depunerea unui proiect cu finantare prin PNRR in vederea supravegherii video!Alesii locali ai Aninei, intruniti intr-o sedinta extraordinara, si-au exprimat de curand acordul cu privire la depunerea in vederea finantarii prin PNRR, pe Componenta 10-Fondul local, a proiectului "Realizare sistem de monitorizare si supraveghere in orasul Anina, judetul Caras-Severin. ... citeste toata stirea