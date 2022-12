Suspansul continua la spitalul judetean

RESIEsA - Anul 2022 se va incheia tot cu datorii, iar acest lucru nu va putea fi trecut cu vederea. Afirmatia a fost facuta de presedintele Consiliului Judetean (CJ), Romeo Dunca, cu referire la cele petrecute in ultima sedinta de anul acesta a forului pe care-l conduce!Dupa cum am mai scris, din cele 10 milioane de lei primiti de la guvern, in disputa au fost 3 milioane despre care consilierii PSD sustineau ca trebuie dati spitalului. Dunca insa sustine ca banii sunt ai CJ. "In 2021, noi am ... citeste toata stirea