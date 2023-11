CARAS-SEVERIN - Statisticile sistemului de ocupare arata ca majoritatea celor care au reusit angajarea in judet sunt fie foarte tineri, fie trecuti de 45 de ani, unii dintre acestia alegand sansa in plus oferita de formarea profesionala!Nu mai putin de 426 de caraseni au optat sa urmeze cursurile organizate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din Caras-Severin in primele zece luni ale acestui an. Mai mult, acestia au fost inclusi in cele 28 programe de formare profesionala ... citeste toata stirea