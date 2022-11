Sute de caraseni varstnici, potentiale victime

CARAS-SEVERIN - Potrivit Politiei judetului, in primele noua luni ale acestui an, celor 388 de caraseni care erau expusi acestui risc la finele lui 2021 li s-au adaugat alti 139, in vreme ce 77 au iesit din evidente!"La inceputul anului 2022, in evidentele politiei a existat un numar de 388 persoane varstnice potential-victimale, fata de care politistii de proximitate, impreuna cu cei de la posturile de politie comunale, au intreprins o serie intreaga de activitati pentru prevenirea ... citeste toata stirea