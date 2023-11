RESITA - Expozitia-eveniment care incheie actualul sezon expozitional poate fi vizitata, la Muzeul Banatului Montan, pana in 10 ianuarie 2024!Muzeul Banatului Montan a gazduit recent vernisajul expozitiei de pictura mult amanata si, in consecinta, mult asteptata, a familiei Matias. De-a lungul timpului, lucrari ale celor patru Matias au fost accesibile publicului in expozitii personale sau de grup, dar niciodata reunite intr-una comuna. Intrucat, in general, asemenea expozitii sunt extrem de ... citeste toata stirea