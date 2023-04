CARAS-SEVERIN - 7 mandate de perchezitie domiciliara, emise de Judecatoria Oravita, au fost puse in aplicare in aceasta dimineata de politistii caraseni de la Serviciul de Investigatii Criminale, in Caras-Severin, Constanta, Tulcea si Galati. Pe langa ele, au mai fost derulate 7 perchezitii la autoturismele folosite!Toate au vizat persoanele banuite intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunii de talharie calificata. Neoficial, ar fi vorba despre o ... citeste toata stirea