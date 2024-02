CARAS-SEVERIN - Desi infractionalitatea in mediul scolar carasean este in scadere, realitatea continua sa fie surprinzatoare. Anul trecut, au fost inregistrate 29 de evenimente (cu 8 mai putine decat in 2022), in urma carora au fost inregistrate 30 de infractiuni, in incinta unitatilor de invatamant preuniversitar. Cele mai multe incidente, 24, s-au produs in mediul urban, in vreme ce doar 5 la sate!"Dintre cele 30 de infractiuni inregistrate in incinta unitatilor de invatamant, 18 sunt de ... citeste toata stirea