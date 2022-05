Talharit in plina strada, pentru telefonul mobil

RESIEsA - Este povestea infioratoare produsa ieri la Resita, in statia de autobuz de la Victoria, in jurul orei 15.00, cand doi barbati l-au agresat pe al treilea, lasandu-l fara celular!Politia judetului informeaza ca luni, 23 mai, a retinut pentru 24 de ore doi barbati de 46 de ani din Resita, banuiti de comiterea infractiunii de talharie."Luni, in jurul orei 15.00, in timp ce se aflau in statia de autobuz *Victoria*, din Resita, cei doi l-ar fi abordat pe ... citeste toata stirea