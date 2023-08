CARANSEBES - Masura a fost luata dupa ce barbatul de 28 de ani a imbrancit o tanara careia i-a smuls poseta, din care ulterior a furat banii!Joi, 24 august, barbatul de 28 de ani a fost prezentat judecatorului de drepturi si libertati, care a dispus arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile. Tanarul din comuna Mehadica este banuit ca, in "20 august, in jurul orei 13.40, in timp ce se afla pe strada Calea Timisoarei din municipiul Caransebes, ar fi smuls poseta unei femei de 27 de ani, ... citeste toata stirea