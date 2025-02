Tanar in stare critica are nevoie de sange

CARAS-SEVERIN - Un apel la donare de sange pentru un elev de la Scoala de Agenti de Politie Campina a fost facut de Centrul de Transfuzii din Resita, care organizeaza o campanie in incinta Spitalului Municipal din Caransebes, joi, 20 februarie, intre orele 8.30 si 12.00!Este vorba despre un tanar de 20 de ani, care are nevoie urgenta de sange (01) si care, in ciuda eforturilor medicilor, se afla in continuare in stare critica, fiind internat la Casa Austria din Timisoara. Potrivit Politiei ... citește toată știrea