CARANSEBES - Anul trecut, familia Rada din Caransebes a facut o vizita la Timisoara, una pe care, cu siguranta, micutul Ianis Rada n-o va uita niciodata!Chiar daca are doar 11 ani, el canta la trei instrumente - taragot, saxofon si acordeon, si, fiindca este foarte talentat, parintii s-au gandit sa-i faca un cadou mai neobisnuit pentru un copil de varsta lui, asa ca s-au hotarat sa cumpere pentru el taragotul maestrului Luca Novac, nascut la Var, si trecut la cele vesnice in urma cu doi ani, ... citeste toata stirea