MAURENI - Potrivit unei hotarari a Consiliului Local Maureni, in comuna, toate autoturismele, autoutilitarele si utilajele agricole a caror masa depaseste 7,5 tone, ce efectueaza deplasarea pe Drumul Comunal 83A, care face legatura Maureni - Sosdea cu comuna Tormac, din judetul Timis, vor fi supuse taxarii!Taxa de tranzit este in regim normal de 70 lei/operatie, iar in regim de urgenta de 150 lei/operatie. Pentru societatile comerciale cu profil agricol care isi desfasoara activitatea pe raza ... citeste toata stirea