RESIEsA - A treia editie a festivalului are loc intre 16 si 24 iunie. Va fi deschis de Teatrul de Vest!Dupa modelul de anul trecut, cand stagiunea s-a incheiat cu o premiera, teatrul resitean va trage cortina actualei stagiuni cu spectacolul "Visul unei nopti de vara", pus in scena de Gabriel Ionescu. Se termina astfel o stagiune, dar incepe un festival, "New Wave Theater", care se pare ca a avut ecouri frumoase in tara de vreme ce dosarul de inscrieri este unul foarte gros. "Speram sa facem ... citeste toata stirea