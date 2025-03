Teatrul de Vest Resita, invitat la trei festivaluri in luna mai

RESIEsA - Teatrul de Vest isi continua parcursul artistic pe scenele din tara, fiind invitat sa participe la trei festivaluri importante in luna mai. Anuntul a fost facut de Florin Ionescu, managerul teatrului, in cadrul unei conferinte de presa!Spectacolul "Poveste normala despre o fata normala", destinat tinerilor si jucat de tineri, va avea doua reprezentatii: pe 12 mai la Zilele Elvira Godeanu din Targu Jiu si pe 13 mai la un festival din Pitesti. De asemenea, productia "Sub ... citește toată știrea